任正非：实现网络安全护私隐．华为砸82亿造可信产品 华为因被多国指对国内网络安全及国防构成威胁而进行“封杀”。

（中国．北京3日讯）华为因被多国指对国内网络安全及国防构成威胁而进行“封杀”。

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华为创始人任正非近日向全体员工发出2019年的一号文件称，公司明确将网络安全和保护私隐作为最高纲领，董事会用5年时间，投放20亿美元（约82.7亿令吉），提升产品质量为目标。

信中提到，华为目前已在170多个国家安全稳定运行，可见公司将成客户愿买、敢买和政府接受、信任华为的基本条件，并指未来将打造出高质量产品。

至于他所提的最高纲领，包括安全性、韧性、隐私性及可靠性和可用性。

这份文件题为“全面提升软件工程能力与实践，打造可信的高质量产品”。

任正非在文中提到，“可信”不仅仅是产品外在表现的高质量结果，更是产品内在实现的高质量过程，是结果和过程的双重可验证的高质量。华为只有全面提升软件工程能力和实践，才有可能打造出可信的高质量产品。任正非写道：“我们要从最基础的编码质量做起，视高质量代码为尊严和个人声誉。”

任正非表示，华为将改变行为习惯，追求精品，“我们要开放透明、积极和勇于揭示问题并主动推动改进。同时还将上线新的流程、组织和考核机制”。

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任正非又宣布，董事会已决定全面提升软件工程能力与实践将以变革的方式来开展，由轮值董事长徐直军总负责，公司初始投入20亿美元（约82.7亿令吉），计划用5年时间，在ICT（资讯通讯技术）基础设施领域实现为客户打造可信的高质量产品的目标。