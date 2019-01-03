“帕布”袭泰马越．苏梅逾万游客撤离 热带风暴“帕布”吹袭泰国、大马、越南等地，预计会在周四和周五两日横过泰国湾，并移向马来半岛，为该区带来强风暴雨。其中在泰国，苏梅一带的旅游胜地帕岸岛（KohPhangan）和龟岛（Koh Tao）数以万计旅客撤离，撤至南部内陆避风暴。

位于泰国湾西岸的宋卡府撒米拉海滩卷起巨浪。（互联网照片）

（泰国．曼谷3日讯）热带风暴“帕布”吹袭泰国、大马、越南等地，预计会在周四和周五两日横过泰国湾，并移向马来半岛，为该区带来强风暴雨。其中在泰国，苏梅一带的旅游胜地帕岸岛（KohPhangan）和龟岛（Koh Tao）数以万计旅客撤离，撤至南部内陆避风暴。

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料下暴雨刮巨浪

“帕布”是西北太平洋有纪录以来第二早增强为热带风暴的热带气旋，亦是近30年来首次在雨季以外形成而吹袭泰国的热带风暴，预料将为泰南部地区带来影响，部份地区下暴雨，泰国湾更会刮起5至7公尺高巨浪。不少来往苏梅及其他岛屿的渡轮周四陆续停航，不少旅客赶搭尾班船。

大批旅客离开帕岸岛，令本来在圣诞及新年期间挤满游客的帕岸岛格外冷清。虽然当局没有发布疏散令，但禁止出海游泳。

帕岸岛官员指：“我猜岛屿几乎没有人了……近3万至5万人自除夕倒数派对后就陆续离开。”

至于附近的龟岛，市长称，离开的渡轮坐满旅客，但仍有几千名游客决定留在岛上。

“帕布”或风力最强热带风暴

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“帕布”可能是1962年“哈尔”以来，吹袭泰国风力最强的热带风暴，当年“哈尔”造成逾千人死亡。

“帕布”风速为每小时104公里，气象预报预料“帕布”不太可能升级为台风，但估计近风眼位置会掀起5至7公尺高巨浪，呼吁民众遵从当局指示。

风暴路径预计于周五晚越过苏梅、帕岸岛、龟岛，之后再移向泰国主岛，风暴带的暴雨料将持续至周六。

泰国政府严阵以待，军方下令所有军队监察院情况，准备医疗用品、必需物资及通讯设备，以防出现紧急情况。

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当局两日前已部署各项应对措施，包括加强排水以防范山洪爆发和泥石流，并提醒渔民不要在这段期间出海捕鱼，由于“帕布”或会经过素叻他尼府的安通群岛国家公园，园方决定从周四起暂时关闭公园，直至周六。

越南亦不敢怠慢，风暴已为当地带来狂风暴雨以及逾4公尺高巨浪。