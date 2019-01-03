日媒：已知会自卫队．“美冲绳部署岸舰导弹演习” 美国寻求对抗中国军力日益崛起之际，日本《产经新闻》周四报道，美军将于今年首度在日本的冲绳周边实施岸舰导弹演习。

（日本．东京3日讯）美国寻求对抗中国军力日益崛起之际，日本《产经新闻》周四报道，美军将于今年首度在日本的冲绳周边实施岸舰导弹演习。

广告

《产经新闻》披露，美军已通知日本自卫队，计划今年在战略性重要的冲绳部署岸舰导弹，以便美日能首度进行相关演习。不过《产经》并未引述消息来源。

《产经》指出，演习将会有机动导弹发射车，似乎是对应中国潜在岸舰弹道导弹攻击的抗衡措施。

前冲绳美军爆料：有在协防台湾

中国军舰近年频繁穿越邻近冲绳的水域。驻日美军的大部份都在冲绳。

专家指出，中国日益增加的海上活动，是打算控制所谓“第一岛链”计划的一环。第一岛链包含冲绳、台湾及菲律宾。

另一方面，一名自称服役时曾派驻日本冲绳的美国网民在《时代》杂志有关习近平对台湾谈话的报道的脸书贴文底下留言，爆料“驻冲绳美军的任务就是协防台湾”。

广告

《时代》杂志以“习近平表示台湾与中国的统一‘无可避免’”为题刊登相关报道，并在张贴至官方脸书专页时，写下“中国主席在演说中表示不排除使用武力”的文字叙述。一位名叫贾斯汀兰顿的美国网民说：“祝你（习近平）好运，我在2005至2009年派驻冲绳时，我们在那边的主要目的就是保护台湾。我们不关心韩国，我们在那里是为了保护台湾。”

根据兰顿在网络上的公开履历，他曾在美国海军服役，于2005年9月至2009年3月派驻日本冲绳，担任助理气象观测员，负责处理机密资料。

不过，不少网民质疑这则留言的真实性，更谴责兰顿泄漏机密情报。