“收到金正恩绝佳来信”·特朗普：料不久将会面 美国总统特朗普周三在白宫见记者时表示，收到金正恩一封“非常好”的信件，但就无透露其内容。特朗普又指，将在“不久的将来”与金正恩会晤。

（美国．华盛顿3日讯）美国总统特朗普周三在白宫见记者时表示，收到金正恩一封“非常好”的信件，但就无透露其内容。特朗普又指，将在“不久的将来”与金正恩会晤。

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特朗普说，他的政府改善了与平壤的关系，但却没有因此得到应有的赞誉，他并称“如果是另一个政府执政，而非现届政府执政，你现在就处于战争中，亚洲就会有一场巨大的战争”。

特朗普称在美国公共电视网收看了金正恩的元旦新年贺词。

特朗普说：“他们很想做些事。现在，是否说明即将完成？

谁知道？协定就是协定，你不可能知道，不过我告诉你，我们和朝鲜建立了非常好的关系。”

“现在，我们很可能再次见面。他想见面，我也是。我们安排一下，就安排不久的将来吧！”

特朗普表示，朝鲜拥有巨大的潜能，并说：“我们会扶助他们。”