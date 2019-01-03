“提2法案终止政府停摆”·美民主党：不拨款建围墙 美国联邦政府停摆踏入第12日，而新一届国会将于周四复会，重夺众议院的民主党透露会提出两项法案，终止部份联邦政府部门停摆的局面，但强调不会拨款兴建边境围墙。总统特朗普周二邀请民主党领袖舒默及佩洛西，前往白宫出席关于边境安全的简报会，寻求解决目前僵局。

（美国．华盛顿3日讯）美国联邦政府停摆踏入第12日，而新一届国会将于周四复会，重夺众议院的民主党透露会提出两项法案，终止部份联邦政府部门停摆的局面，但强调不会拨款兴建边境围墙。总统特朗普周二邀请民主党领袖舒默及佩洛西，前往白宫出席关于边境安全的简报会，寻求解决目前僵局。

广告

建议拨54亿充边防经费

民主党坚拒50亿美元筑墙费用的要求。他们计划，新国会开议后，众议院将先通过2项单独支出法案，1项法案可让去年12月22日停摆至今的8个部会恢复运作到今年9月底，另一项则可以让国土安全部短暂恢复运作至2月8日。此举将让特朗普要求的筑墙费用协商能继续进行，同时让局部停摆的政府部门顺利开张。

此外，民主党建议以目前标准，向国土安全部拨出13亿美元（约54亿令吉）作边防经费。

而在国会重开前夕，特朗普会民主党领袖谋解决停摆，参议院多数党领袖麦康奈尔，众议院领袖民主党议员佩洛西和参议院少数党的领袖舒默等，受邀出席。不过，特朗普在会前摆出强硬姿态，重申不惧怕政府再度停摆，他在白宫与内阁开会前强调，围墙可效阻挡非法移民进入美国。

特朗普警告，联邦政府可能长时间局部关闭，难以短期内完全恢复开放。

佩洛西则表示，民主党正在给共和党机会接受法案，若他们拒绝，便成为特朗普任期内第三度停摆的同谋。

广告

政府停摆影响数十万公务员的生计，不少人被迫暂时无薪工作，有公务员工会因此入禀法院控告联邦政府。

法院局部停摆殃及

新人结不成婚

美国联邦政府局部关门，受殃及的除了放无薪假的政府雇员、博物馆及国家动物园关门外，现在又出现因法院局部停摆，害新人们结不成婚。

《华盛顿邮报》报道，虽然华盛顿特区高等法院的庭讯与陪审团仍照常审案，但因结婚登记被视为较不重要的职能，法院受理结婚的部门便因政府停摆关门。

广告

33岁女子欧洛克就尝到苦头。打算12日结婚的她，周三上华盛顿特区高等法院网站想列印结婚登记申请表时，画面竟跳出一串红字“受理婚姻部门于政府停摆期间关闭”。

华盛顿特区市长鲍赛打算紧急立法，以便允许该市在政府关闭期间能继续发结婚证书。鲍赛的幕僚长参谋长法尔基奇奥说：“就像电影‘鬼灵精’里的主角偷不走圣诞节一样，关闭婚姻部门也无法阻止爱情。”

路透社报道，美国联邦政府部份关闭周三进入第12天，许多政府机关停止运作，且看不出何时有望恢复正常。国家公园担心厕所会因粪便溢满而关闭露营区，数百名联邦员工也做白工，移民法院更是停摆。



