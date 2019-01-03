沙叻秀两帮人打架非种族冲突 ·警方：已捕3人助查 数名巫裔男子和数名印裔男子因误会起冲突，在组屋楼下大打出手，结果被误传为种族事件；不过警方澄清这并非种族事件，并表示已逮捕3人助查。

旺祖迈扎（左五）与卡马汉（左六）向组屋居民了解及解释情况。（图：星洲日报）

（吉隆坡3日讯）数名巫裔男子和数名印裔男子在组屋楼下起冲突大打出手，结果被误传为种族事件；不过警方澄清这并非种族事件，已逮捕3人助查。

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由于事发后网络上传言纷飞，为了避免此事如雪州USJ25区施菲尔斯里马哈马廉曼兴都庙骚乱事件般蔓延开来，警方与国民团结及融合局今午派员到事发现场，向居民了解及解释来龙去脉，避免事情越传越乱。

蕉赖警区主任莫欣助理总监强调，此事纯粹是两帮人的误会，绝对不涉及种族因素，警方接获投报后已到场控制情况，并促请民众无需惊慌。

1嫌犯有5项前科

这起事件是于昨日晚上7时45分，发生在沙叻秀组屋，落网的2巫裔男子及1印裔男子年龄介于22至24岁，警方还在追查另一名印裔男子的下落。

“警方逮捕肇事的3名男子，并将他们送往国大医药中心疗伤；根据警方调查显示，印裔嫌犯有5项犯罪前科，其中4项是涉及毒品活动，另一项则是打斗。”

“警方今日已将3人押往法庭申请延扣3天助查，并会向他们录供了解事情经过。”

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谴责网上造谣者

此外，蕉赖警区副主任卡马汉警监今午率领一众警官前往现场会见当地居民后指出，3名嫌犯都是当地居民，初步相信这起事件与毒品有关，不过这一切有待进一步调查才知晓。

他也严厉谴责那些在网络上夸大这起事件的网民及造谣者，警方会调查造谣者的身份。“网传各种谣言包括贩毒集团抢地盘或私会党争地盘等，甚至还指出这是一场大型的种族冲突，其实这只是一件很小的冲突案件，并没涉及种族因素。“他说，3名嫌犯只是受轻伤，治疗伤后已出院，其中1人尿检不过关，显然吸食毒品。

警方援引刑事法典第148（骚乱）条文展开调查。

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直区团结局：防谣言发酵

联邦直辖区国民团结及融合局官员旺祖迈扎指出，首邦市USJ25区施菲尔斯里马哈马廉曼兴都庙骚乱事件引起举国关注，为了避免这起事件也因谣言发酵，因此当局才派出官员来了解情况。

她指出，当局向居民了解情况后，会协助居民协会举行一些活动来促进种族和谐。