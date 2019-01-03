男子打架误传种族事件．警捕3人助查 数名巫裔男子和数名印裔男子因误会起冲突，在组屋楼下大打出手，结果被误传为种族事件；不过警方澄清这并非种族事件，并表示已逮捕3人助查。

（吉隆坡3日讯）数名巫裔男子和数名印裔男子因误会起冲突，在组屋楼下大打出手，结果被误传为种族事件；不过警方澄清这并非种族事件，并表示已逮捕3人助查。

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蕉赖警区主任莫欣助理总监强调，此事纯粹是两人的误会，绝对不涉及种族因素，警方接获投报后已前往现场控制情况，并促请民众无需惊慌。

这起事件是于昨日晚上7时45分，发生在沙叻秀组屋，落网的2巫裔男子及1印裔男子年龄介于22至24岁，警方还在追查另一名印裔男子的下落。

他说，警方接获民众的投报后，隶属沙叻秀花园警局的5辆巡逻车赶往现场。

“警方逮捕肇事的3名男子，并将他们送往国大医药中心疗伤。”

他指出，根据警方调查显示，被捕的印裔男子有5项犯罪前科，其中4项是涉及毒品活动，另一项则是打斗。

“警方今日已将3人押往法庭申请延扣，并会向他们录供了解事情经过。”

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他说，警方援引刑事法典第148（骚乱）条文展开调查。