苹果降财测引爆震撼弹．科技股哀鸿遍野 2019年苹果公司首抛“震撼弹”，下调财政年首季财测，苹果美国供应商和亚洲供应商遭集体“炸伤”，大马半导体公司也遭震波冲击，马股科技指数大挫1.31点或4.53%，收报27.64点。

（图：美联社）

（吉隆坡3日讯）2019年苹果公司首抛“震撼弹”，下调财政年首季财测，苹果美国供应商和亚洲供应商遭集体“炸伤”，大马半导体公司也遭震波冲击，马股科技指数大挫1.31点或4.53%，收报27.64点。

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益纳利美昌首当其冲

重挫20仙

在马股10大下跌股中，科技公司占据多个排位。

其中大马最大半导体公司益纳利美昌（INARI,0166,主板科技组）首当其冲，股价大挫20仙或13.61%，收跌1令吉27仙，益纳利美昌其中一个客户是苹果供应商博通。

同样涉及苹果供应链的东益电子（GTRONIC,7022,主板科技组）也重挫24仙，收在1令吉48仙，为第七大下跌股。

腾达机构（PENTA,7160,主板科技组）挫18仙，收挂2令吉49仙。

伟特机构（VITROX,0097,主板科技组）也大跌31仙，收挂5令吉82仙，为第五下跌股。

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至于马太平洋（MPI,3867,主板科技组）挫3仙，至9令吉81仙；友力森（UNISEM,5005,主板科技组）挫1仙，至3令吉28仙。

苹果首席执行员库克周三盘后透过文告指出，因中国智能手机需求趋缓和更少人升级至iPhone型号手机，所以苹果下调财政年首季营业额预测至840亿美元（约3475亿令吉），比较早期预测为890亿至930亿美元之间（约3682亿至3848亿令吉）。

他补充，Airpods和Macbook销售同样萎缩。

消息出炉后，苹果股价在盘后急挫，最低跌8.5%。

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苹果亚洲供应商集体倒地

苹果下修财测掀起半导体抛售风，苹果亚洲供应商集体倒地；台湾方面，iPhone主要装配商鸿海精密工业股价最低挫2%，苹果处理器代工厂台积电（TSMC）也挫2.5%；深圳方面，立讯精密工业大挫8.1%，在韩国上市的相机模块供应商LG伊诺特（LGInnotek）也滑4.4%。

美股盘后交易方面，思佳讯通讯技术发展公司（Skyworks Solutions）急跌6.6%、博通（Broadcom）挫5%、Qorvo急挫5.2%、Universal Display跌4.5%和Lumentum控股剧挫8.9%。

至于负责销售苹果产品的美国零售商股价同样走软，好市多（Costco Wholesale）跌1.3%、百思买（Best Buy）跌3.8%和塔吉特百货公司（Target）滑1.2%。

今年销售料仅增2.6%

半导体前景分歧

分析员对半导体业前景看法分歧，其中达证券将领域评级下调至“中和”，认为半导体面对的风险包括马币兑美元强势和中美贸易摩擦升级；但大马投行给予“增持”评级，看好科技领域表现可获汽车和云端计算业务推动，惟通讯业务料放缓。

看好汽车云端计算

通讯业放缓

根据世界半导体贸易统计协会（WSTS）预计，2018年半导体销售预计增长15.9%，而受储存业务下跌影响，2019年料仅增长2.6%。

大马投行相信，半导体销售将由汽车领域支撑，归功于电子汽车和自动化驾驶的普及，因此为汽车半导体零件带来巨大商机。

大马投行认为，云端计算逐渐成为一个突出的细分市场，企业料转型至云端基础的软件，如客户管理、供应链管理和企业资源计划服务。

5G连接改变大局

至于5G连接，大马投行认为将改变整个领域情况，惟相信最快将于2020年面世，因此预计2019年将是研究与开发为主的一年，因涉及的公司将投入更多资源在创新和应用物联网上。

该行不排除，在未来6至12个月，所推出的智能手机将打上“能使用5G”标签，因这些设备可能会作为采用5G的参考设备，而不是商业部署。

大马投行相信，智能手机制造商在2019年将更专注于研发上，以配合5G连接和具有突破性功能，料这并不会立即反映在手机半导体需求上。

世界半导体贸易统计协会在最新报告中指出，2018年11月全球半导体销售按年起9.8%，至414亿美元（约1713亿令吉）；首11月累积起16%，至4326亿美元（1兆7898亿令吉），并已超越2017年的4122亿美元（1兆7054亿令吉）。

数据显示，所有区域的半导体销售连续24个月录得增长，持续由中国领先，增长17.4%，其次为美国（增长8.8%）、欧洲（增长5.8%）、日本（增长5.6%）和亚太地区／其他（增长4.4%）。但是，中国和美国销售按月份别萎缩2.7%和2.2%。

去年11月的出货持续放缓，按月和按年分别下跌4.2%和5.3%，至19亿4390万美元（约80亿4254万令吉）。出货疲弱归咎于个人电脑（PC）、手机和服务器放缓，同时储存价格走低以致储存投资建设所致。

今年至今，受惠于新兴科技如人工智能技术、大数据和物联网，出货起11.1%，至257亿6260万美元（约1065亿8800万令吉）。