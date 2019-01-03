丹汽车“诈弹”引虚惊．警封锁油站扣一男子 原来是“诈弹”！

证实车上没有炸弹装置后，警员进行最后一轮检查才解封现场。（图：星洲日报）

（吉兰丹．巴西马3日讯）原来是“诈弹”！

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吉兰丹州巴西马市中心一家油站昨晚惊传有炸弹，不过经警方拆弹组检查，证实只是虚惊一场。

巴西马警区主任阿都拉莫哈末事后指出，警方接获通知时是晚上8时半左右。

事因一名29岁男子前往油站添油之际，向油站员工表示，听到可疑声音，怀疑车座下有炸弹装置。

警带返男子警局助查

“此事马上引起惊慌，油站员工于是致电警方求助，而警方赶往现场后马上对油站和附近通车路段进行封锁。”

他说，警方已将这名男子带返警局，针对对方的背景和事件做进一步调查。

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午夜为止，现场情况受到控制，警方也派遣拆弹组前往，以做进一步应对行动。直到凌晨1时许，检查和封锁行动才告一段落。

阿都拉莫哈末也说，由于相关检测需要专业技术和装备，拆弹组警员的检查工作是从晚上11时开始，截至1时完成，过程谨慎。

上述油站座落在巴西马市区，与火车站毗邻。

事件发生后，消息随即传开，也引来不少民众到附近围观，冒着风险想一探究竟。