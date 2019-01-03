两女越防线平权．破禁闯印度教神庙爆发警民冲突 印度媒体报道，有2名女性周三成功突破保守派信众防线，闯入南部克勒拉省沙巴瑞玛拉神庙，引发当地爆发抗议和冲突，警方向示威者发射催泪斯、闪光弹及高压水炮，酿1死15伤。

印度媒体报道，有2名女性周三成功突破保守派信众防线，闯入南部克勒拉省沙巴瑞玛拉神庙，引发当地爆发抗议和冲突，警方向示威者发射催泪斯、闪光弹及高压水炮，酿1死15伤。

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42岁公务员杜尔加和44岁大学学者宾多两人身穿黑袍深夜上山，凌晨4时前到达，她们未经18级圣阶，而是绕道经过员工闸口进入神庙，祷告后马上离开。从短片中所见，沿途上有军装和便装警察保护，只是当时庙内信众不多也没有记者，他们低着头进庙，所以未被认出。

这是自去年最高法院裁定神庙“来经年龄女性禁入”违宪后，首次有女性成功打破这项维持了数世纪的宗教规矩。

印度总理莫迪所属执政印度人民党支持禁令，喀拉拉邦支部主席皮拉尔谴责闯庙行动，号召支持者抗议，使到多地爆发冲突。抗议者威胁店家关门，携带警棍的警察因而冲向示威民众。

示威者向警察投掷石块，导致数名员警受伤。

而庙方则于闯入事件后一度封庙进行“净化仪式”。

此前一天，在喀拉拉邦共产党政府支持下，有数以万计来自不同界别和年龄的女性走上街头，组成长达620公里的“妇女人墙”，支持高院允许妇女进入神庙、争取女性祷告的权利的裁决。