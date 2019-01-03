四川5.3级浅层地震·震央房屋倒塌山路现落石 中国四川3日早上发生5.3级浅层地震，包括重庆在内的多座城市都感受到震感，有民众在睡梦中被吓醒。根据最新消息，震央地区有部份房屋倒塌。目前共有7个乡镇受灾，175户房间受损，造成1人受伤，直接经济损失约62万元人民币。

中国四川3日早上发生5.3级浅层地震，包括重庆在内的多座城市都感受到震感，有民众在睡梦中被吓醒。根据最新消息，震央地区有部份房屋倒塌。目前共有7个乡镇受灾，175户房间受损，造成1人受伤，直接经济损失约62万元人民币。

广告

地震发生后，该县公安局立即启动地震应急预案，指派各交警排查辖区道路。目前宜威路上罗路段有碎石掉崖，警员正对该路碎石进行处理。

珙县巡场镇第一小学老师指，“当时没有什么征兆，一下子猛地摇起来了，连续摇晃了好几秒”，连教室里的灯管、墙上的投影机都在摇晃。学生们则吓到躲藏桌底，校方立即紧急疏散学生到操场避险。

当地大批网民纷纷在网络社交平台留言称感到强烈震感，又称在睡梦中被“震醒”，不少人匆忙逃出屋外。