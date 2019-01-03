白鹿吴佳怡为拍照．推开许凯挨轰 网民对于于正的回应虽然认同“可能真的私下关系好”，但看许凯被推的那一下表情真的“有点尴尬”，觉得公开场合这样做还是不OK！而有粉丝则表示，“许凯尴尬的表情有点萌”。

（中国．北京3日讯）许凯因在《延禧攻略》饰演“傅恒”一角爆红，他31日晚与《延禧》班底齐聚东方卫视跨年演出，遭疑假唱还对嘴没对好，不过尴尬事还不仅这一桩，有网民发现当一众演员齐聚台上时，女星白鹿与吴佳怡比心要合照时，正好在两人前方的许凯可能挡住了拍照视线，同公司的吴佳怡推着要他让开，而许凯则看似一脸懵的往一旁走开。这个画面被网民发现，让许凯的粉丝很不满，炮轰两人“没礼貌、没素质！”

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许凯一脸尴尬

当晚许凯在众人大合照时，疑似不小心挡到后方的白鹿、吴佳怡拍照，吴佳怡表情不悦，推开许凯后还朝他挥手还疑似直呼：“走开、走开！”而许凯则是瞪大眼睛，一脸傻住。此外，站在白鹿与吴佳怡旁边的还有《延禧攻略》中饰演“弘昼”一角的演员洪尧，网民发现他似乎发现许凯被推、为他抱不平，嘴型疑似在亏白鹿与吴佳怡“有病”。

对于这几10秒的动作被放上微博热搜，3人的老板于正也在微博做出回应：“他们关系好，玩闹一下也值得大惊小怪？”并表示公众场合仍要注意分寸，已经训斥过2位女孩，直言“这个热搜让许凯尴尬了。”

网民对于于正的回应虽然认同“可能真的私下关系好”，但看许凯被推的那一下表情真的“有点尴尬”，觉得公开场合这样做还是不OK！而有粉丝则表示，“许凯尴尬的表情有点萌”。