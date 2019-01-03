讽刺王储节目遭投诉下架．Netflix被批向沙地屈服 美国网络串流影片巨擘网飞《Netflix》被指屈服于沙地阿拉伯政府的投诉，将一个讽刺沙地王储穆罕默德涉及异见记者卡舒吉命案和也门空袭的节目撤下，惹来人权组织强烈批评。

美国印度裔穆斯林谐星明哈杰（图）在节目《爱国者有话说》中，隐约讽刺穆罕默德。（图：美联社）

美国网络串流影片巨擘网飞《Netflix》被指屈服于沙地阿拉伯政府的投诉，将一个讽刺沙地王储穆罕默德涉及异见记者卡舒吉命案和也门空袭的节目撤下，惹来人权组织强烈批评。

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美国印度裔穆斯林谐星明哈杰在节目《爱国者有话说》中，隐约讽刺穆罕默德。明哈杰谈到卡舒吉遇害案时表示，沙地人对卡舒吉的失踪有多番解释，一时说他已安全离开领事馆，一时说以替身令他看似生存，一时又说他死于“成龙形式的”拳斗，“唯一没说的是卡舒吉死于自己攀岩的意外”。

他也批评穆罕默德，要求“审视”沙地领头的空袭也门行动，跟当地饥饿和破坏问题之间的关系。

这个节目仍能在全球各地看到，即使在沙地境内也能透过YouTube看到，只是事件激起有关网上言论自由限制，和西方企业维护自由主义价值观的问题。人权观察组织中东和北非分部执行长惠特森说：“任何被视为侮辱沙地国王或王储的行为都属于违法，这是多么荒谬的一件事。”

沙地网络罪行法列明，以资讯网络或电脑生产、制作、传播或储存侵犯公众秩序、宗教价值、公众道德、私隐的物品，最高可判监5年及罚款。