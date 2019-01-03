被赶出悉尼总部科学教派·16岁男刀插职员1死1伤 澳洲悉尼一名16岁男生，周四中午被赶出科学教派位于车士活区的总部后，用刀捅向两名职员。一名相信是台湾籍的职员送院后不治；另一人仅受轻伤。疑凶稍后被捕，据悉他周三曾于中心内与人发生争执。

澳洲悉尼一名16岁男生，周四中午被赶出科学教派（Scientology）位于车士活区的总部后，用刀捅向两名职员。一名相信是台湾籍的职员送院后不治；另一人仅受轻伤。疑凶稍后被捕，据悉他周三曾于中心内与人发生争执。

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警方表示，疑犯当日中午12时30分左加，被两名职员带离科学教派总部期间，突然拿出一把25公分长的利刃，捅向24岁台湾籍职员的颈部，之后又刺向另一名较为年长的职员。台湾籍职员送院后不治；另一名职员仅受轻伤，能向警员录取口供。

暂时未能证实疑犯是否科学教派会员，但称他“有合法理由”进入该教总部。警方指疑犯被赶原因，相信和他周三在总部内与人发生争执有关。该总部属科学教派在美国以外最大的中心，占地1.35万平方公尺。