带含猪肉鸡仔饼经港返台．游客被罚20万新台币 台湾桃园机场日前共出11宗违规携带肉制品入境案件，旅客分别被处3万元（4017令吉）到20万元（2.67万令吉）不等罚款。

（图：网络照）

台湾桃园机场日前共出11宗违规携带肉制品入境案件，旅客分别被处3万元（4017令吉）到20万元（2.67万令吉）不等罚款。

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台北海关表示，周三爆出5宗相关案件，包括两名外籍旅客从香港和非疫区菲律宾马尼拉带肉制品过关，分别被罚款20万元和3万元。另外，台湾黄姓旅客从香港入境后，行李中被发现0.8公斤含猪肉的鸡仔饼。

周二也发生6宗案例，台湾郑姓旅客携带0.7公斤肉松蛋卷；台湾孙姓旅客携带0.5公斤鸡肉火腿肠、牛肚、牛肉。

海关表示，产品含猪肉成份的将被罚款20万元，其余含鸡肉和其他肉类成份的将被罚款3万元。海关呼吁，如果旅客不清楚自己所携带物品是否属于违规项目，可询问海关人员，以免受罚。

台湾政府周三召开国安首长会议后，声称防疫是持久战，加上农历新年将至，民众与物资往来将更频繁，要求官员不能掉以轻心。