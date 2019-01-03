“清理”问题承包商．各方促杜绝索回扣弊端 “学校拨款索回扣30%”事件引起巨大回响，来自政界及教育界的人士除了促请受影响的学校或单位挺身而出，勇于向反贪会举报，也要求政府立即检讨拨款制度，包括“清理”全国各地县署委任的不良承包商，以杀一儆百，让受委承包商往后能够老老实实地提供工程及器材。

东甲区州议员黄俊历。（图：星洲日报）

（柔佛．麻坡3日讯）“学校拨款索回扣30%”事件引起巨大回响，来自政界及教育界的人士除了促请受影响的学校或单位挺身而出，勇于向反贪会举报，也要求政府立即检讨拨款制度，包括“清理”全国各地县署委任的不良承包商，以杀一儆百，让受委承包商往后能够老老实实地提供工程及器材。

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能源、科艺及环境部长杨美盈政治秘书兼东甲区州议员黄俊历今日接受《星洲日报》访问时坦言，全国各地现有的县署承包商都“很有问题”，新政府必须马上清理那些问题承包商，并重新作出筛选，以确保接下来的承包商能够老老实实地提供工程和器材。

提高物价从中牟利他补充，所谓的问题承包商，就是在提供某单位工程或器材时伺机提高物价，从中牟取利益。

“例如实际的物价可能不到2万令吉，但有关承包商却把物品的价格抬高，从中获取利益。”

黄俊历表示，所有拨款都是人民的钱，因此不允许有人趁机提高物价从中得利，这对人民是不公平的。

陈大成：纠正弊端

“受害”学校应挺身举报

麻县发展华小工委会主席陈大成，呼吁面对拨款抽佣事件的学校或单位挺身而出，勇于向反贪会举报，以纠正不良弊端。

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他今日针对麻坡多所学校董事部投诉议员选区拨给学校购买器材的款项遭抽佣一事，作出呼吁。

他说，教育部副部长张念群已针对此事与他联系，并传达希望受影响的学校及单位，勇敢的站出来向反贪会举报，以彻底解决陈年老调的拨款抽佣问题。

华小董事长：不晓得议员拨款额

揭露拨款抽佣事件的麻坡某华小董事长透露，一些学校根本不晓得获得议员拨出多少款项，直到器材送上门时，才无奈草草签收了事，整个拨款程序有欠透明。

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这名不愿具名的董事长表示，在这次抽佣风波中，麻坡有两所华小直接收到承包商把扩音器材送上门，由始至终并不清楚该校到底获得议员拨出多少款项。

“就以我的学校为例，在前朝政府时期也发生类似事件，承包商送上来的篮球架不但品质欠佳，其价值也与拨款的数额不符，更何况学校也不缺篮球架，简直是浪费资源。”

他希望任何拨给学校的款项都能够透明化，在了解学校所需后直接汇入学校或董事部的户头，此举将能避免学校拨款遭人从中牟利。

另一方面，询及校方是否将针对假冒议员助理抽佣事件向反贪会举报时，他表示董事部将征询律师意见再作定夺。