麻县署：“议员助理”是供应商．“30%是利润非佣金” 麻坡县署证实，有关自称是“议员助理”的男子是县署委任的供应商代表，但30%是供应商的利润，并非佣金。

（柔佛．麻坡3日讯）麻坡县署证实，有关自称是“议员助理”的男子是县署委任的供应商代表，但30%是供应商的利润，并非佣金。

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麻坡县署今日发表文告说，有关学校拨款索取回扣30%事件，实际上是供应商与受惠单位之间在洽谈时产生的误解。

文告指出，上述拨款是由麻坡国会议员向柔佛州发展办公室（PPPNJ）所争取的款项，受惠单位为巴冬一所学校，过后由麻坡县署委任的供应商进行拨款工作，以协助校方获取所批数额的设备用品。

“被委任的供应商与校方在商讨所需设备时，校方误以是国会议员办公室的代表，而在洽谈时，因校方要求的物品款项高过所给予的拨款，因此供应商拒绝提供物品，理由是他们无法得到30%利润。”

文告表示，上述事件与麻坡国会议员办公室及麻坡县署无关，30%是供应商的利润，并非是向学校索取的佣金，所以才造成误会产生。