杨万勇：一里路寸步都难行 前首长丕显斯里阿德南逝世近两年，回忆在两年前他曾亲口对砂选民喊话：“请再给我多5年时间”，无奈砂子民却永远等不到阿德南的5年承诺。

前首长丕显斯里阿德南逝世近两年，回忆在两年前他曾亲口对砂选民喊话：“请再给我多5年时间”，无奈砂子民却永远等不到阿德南的5年承诺。

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即使两年后，砂人民仍想对阿德南说声谢谢。因为阿德南，砂拉越人更珍惜种族和谐的可贵，他在位期间也证明中庸施政才是团结砂子民的核心。

阿德南生前留下许多精典名言，最触动华裔的心莫过于承认独中统考文凭及独中拨款，他知道华裔注重教育，所以独中拨款绝不能少。阿德南公开批评时任联邦政府不承认统考文凭是愚蠢，所以砂拉越是大马首个承认统考文凭的政府。

今天我们也要感谢首相敦马哈迪说出心底话，承认统考文凭不是签个名就好。

因为马哈迪的言论，才让我们更明白阿德南及近期宣布承认统考文凭的马六甲首长阿德里确实很不容易，尤其是公开承认独中教育对大马的贡献。

承认独中统考文凭会威胁其他种族吗？平心而论，砂拉越政府承认统考文凭后数年来，申请成为公务员的独中生寥寥可数，申请国立大学的人数更是无比凄惨的少，实在是看不出有什么威胁。

华社为何在意独考文凭承认与否？只因这份承认包含了更深层意义，承认统考意味政府对独中教育的认可，更深的含义是政府肯定华裔从建国时期与所有族群一起努力打造大马的功劳。

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当政客还一再以种族谈论教育课题时，谢谢阿德南明确点出统一教育不代表团结，多元化也能团结国人。

马来西亚国土记录所有族群包括华裔成长史，因这份对国家的热爱与认可，我国的95%华裔毅然在509大选时奔向希望联盟，也为许自己一个全新家园。

希盟在大选前夕为我们编织“新马来西亚”的这份美梦，竞选宣言让人相信华裔与所有族群能在执政者率领下逐渐破除种族主义，努力奔向心中期许的一个新马来西亚诞生。

有梦真美，可惜梦醒了才惊觉承认统考文凭的承诺不过是“南柯一梦”！为何华社的这一里路，行走了60年还是寸步难行。

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（星洲日报．砂拉越．评论．作者：杨万勇）