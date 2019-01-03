依德利斯：公正党内部．“有人图阻安华任相” “烈火莫熄老将”（OtaiReformis）主席依德利斯阿末声称，公正党内部有一批人有意阻止公正党主席拿督斯里安华成为下一任首相。

依德利斯阿末（前排右二）声称公正党内部有一批人意图阻止安华成为下一任首相，该组织表态全力支持安华。（图：星洲日报）

（吉隆坡3日讯）“烈火莫熄老将”（OtaiReformis）主席依德利斯阿末声称，公正党内部有一批人有意阻止公正党主席拿督斯里安华成为下一任首相。

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根据《星报》报道，也是公正党依约州议员的依德利斯阿末今日在新闻发布会上表示：“很明显，有人想阻止安华成为首相，也许在公正党内部，有些人想要抓住权力。”

他警告说，该组织将反对任何企图阻挠安华成为首相的人士。根据希盟党主席理事会的协议，安华将是首相敦马哈迪的接班人。

“为什么这里和那里突然发表评论？”

“我们不希望产生怀疑，并会全力以赴捍卫权力交替。”

公正党最高理事拿督赛富丁在周二表示，希盟党主席理事会不曾讨论马哈迪任相的期限。

也是外长的赛富丁说，希盟只是决定安华是马哈迪接班人。

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依德利斯阿末说，该组织也反对土团党在近期的大会上呼吁敦马完成5年任期的议程。

他表示，公正党署理主席拿督斯里阿兹敏最近促请安华重新检讨委任党最高理事成员一事，试图破坏权力转移。

“必须要有纪律或标准作业程序来表达任何事情。”

“我们认真地看待他（阿兹敏）的声明，因为它是公开进行。”