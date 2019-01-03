赛富丁：交敦马安华协商．“希盟没设任相限期” 希盟总秘书拿督赛富丁说，希盟的协议中并没有提及敦马哈迪的首相限期，但同时也没有讨论马哈迪会否做满5年首相任期的问题。

（布城3日讯）希盟总秘书拿督赛富丁说，希盟的协议中并没有提及敦马哈迪的首相限期，但同时也没有讨论马哈迪会否做满5年首相任期的问题。

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他说，希盟之所以没有在协议中设定限期，主要是尊重2名领导人，他们自会判断最好的交棒方案。

也是外长的他今日接见英国外长亨特后，受记者询及首相任期限期的课题时，进一步说明。

他说，希盟在去年1月6日已签署了协议，并在1月7日的希盟大会上由他宣读，协议包括希盟作为反对党在大马半岛165个席位上的分配。

“协议也承诺当赢取大选后向元首申请宽赦安华，以及提名马哈迪为首相，以及旺阿兹莎为副首相和提名安华为第八任首相。”

不过，他强调，协议并没有说明限期，因为更重要的是马哈迪和安华比任何希盟人都更清楚交棒决定。

他欣慰两名领袖在昨日进行了一项成果丰硕的会谈，安华也在社交媒体上表明全力支持马哈迪为首相。

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针对是否接下来都没有提到限期的课题，他说，希盟的协议中并没有设定首相限期。

不回应公正党内斗

询及公正党主席安华和署理主席阿兹敏的不和谐现象深化问题，他说，虽然他是公正党员，但本身是希盟总秘书，不能评论公正党的内部课题，在此课题上无发言权。

身为党员，他说，阿兹敏有本身的论点，他相信公正党可以解决此事。

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“我想此事可以由安华和阿兹敏来共同解决。”