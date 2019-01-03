海马文学奖 . 延至3月30截件 （美里3日讯）砂拉越美里笔会与美里市政局旅游发展小组联办“第3届海马文学奖—美里游记散文征文比赛”，截止收件日期展延至3月30日。

（美里3日讯）砂拉越美里笔会与美里市政局旅游发展小组联办“第3届海马文学奖—美里游记散文征文比赛”，截止收件日期展延至3月30日。

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这项全国性的比赛原本已在2018年12月15日截止，共收到18份参赛作品。砂拉越美里笔会表示感谢18名来自全国的写作人、教师、学员、中学生和文艺爱好者的响应参赛。

该会为了鼓励更多人书写以“美里行”为主题的美里游记散文，决定延长收件日期3个月。参赛者必须是大马公民。

该会希望文友把握机会，借助旅游美里的所思所感，铺陈文字，抒发为文学作品，丰富文学内涵。

第一名得主可获1000令吉、第2名700令吉、第3名500令吉及佳作奖（5份）获100令吉，优胜者另获奖杯和奖状。

作品须以挂号寄出，并于信封上注明参加 “第3届美里海马文学奖—美里游记散文征文比赛（全国赛），寄至P.O.Box 1416，98000，Miri Sarawak或电邮至 [email protected]。

文长限5000字以内。作品必须未经发表于任何报章、杂志、网络等媒体。作品抄袭或一稿两投，若被发现，将公布并追回奖金、奖杯和奖状。

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参赛作品以华文书写，主题为美里旅游，不可涉及敏感课题。参赛者每人限投一篇作品。另纸详列中英文姓名、身份证号码、地址、联络电话与电邮。所有参赛作品，一律不退回。

欲查询可联络许敬平（019-8545263）、陈美仙（013-5606378）或李笙（019-8657897）。

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