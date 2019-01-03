德国承认“第三性别”．纽约也看齐无须医药证明 德国由今年起承认“第三性别”，只要获得医生证明，双性人可在出生证明、车牌这些法律文件中剔选“第三性别”。

德国由今年起承认“第三性别”，只要获得医生证明，双性人可在出生证明、车牌这些法律文件中剔选“第三性别”。

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同时，美国纽约市也在同日实施“第三性别”的新法，未来纽约居民不但可以在出生证明上选择第三性别“X”，变性人（transgender）和性别酷儿（nonbinary）也不需提供医疗证明而更改性别。

德国政府去年8月通过法案后，上月获得国会表决支持，容许出世纸及其他官方文件上，列出男性、女性及“不同性别”（divers）3个选项。不过法案主要针对生理性征，因此父母要为婴儿剔选、或成年人希望更改，都需医生证明。

平权组织认为，新例未能充份保障跨性别人士的权利，希望新例可让人人自主决定性别，不需医生证明。

此外，纽约市也跟随加州、俄勒冈州、华盛顿州，从今年起承认“第三性别”，取消任何变性手术或精神鉴定医疗证明的认证要求。根据了解，纽约市民在2014年前想要改变性别，必须接受变性手术，2014年后则需按照精神鉴定报告申请。