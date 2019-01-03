福建乡亲新春团拜·2月24筵开160席 由马来西亚福建社团联合会主办及马来西亚晋江社团联合会承办的“2019己亥年全国福建乡亲新春大团拜”将在2月24日在怡保深斋中学胡曰皆礼堂筵开160席。

林福山（前排中）呼吁各闽属及属会成员积极参与“2019己亥年全国福建乡亲新春大团拜”。前排左起为李旭仲、郭升华、郭明发、王文海、董仕星及黄东海；右起为杨灿鸿、刘国景、林为鹤、庄国安、叶荞民及陈康益。（图：星洲日报）

（吉隆坡3日讯）由马来西亚福建社团联合会主办及马来西亚晋江社团联合会承办的“2019己亥年全国福建乡亲新春大团拜”将在2月24日在怡保深斋中学胡曰皆礼堂筵开160席。

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马来西亚福建社团联合会总会长丹斯里林福山今日在“2019己亥年全国福建乡亲新春大团拜”新闻发布会上说，这项一年一度盛事的传统是由该会主催，再由旗下10大闽属轮流承办；本届由马来西亚晋江社团联合会承办，下届则是马来西亚龙岩会馆联合会。

他说，今年的“全国福建乡亲新春大团拜”目前暂定筵开160席，包括给予10大闽属各10桌及福联会15桌。

“福联会被分派到比较多席，是因为我们会让各州的福建会馆成员参加，这些地方性的福建会馆不在10大闽属之内，因此他们不占10大闽属的席位，而是福联会的席位。”

他说，福联会目前共有208个属会，其中逾80个属会是福建会馆。

“我们呼吁每个闽属一定要填满10桌。目前的反应热烈，虽然福联会被分派到15桌，但还是不够，就如柔佛的福建会馆还没有被分派到，因为他们不在永春、兴安等10大闽属之下，所以福联会将分派席位给各州的福建会馆。”

首次争取到15席

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他说，福联会例年来只有10席，今年首次争取到15席，以让更多福建乡亲趁此佳节同聚一堂。

“新春大团拜很有意义，不只是吃吃喝喝，更重要的是大家在一起，福建一家亲，福联一条心。”

他也希望政府在新的一年能搞好经济，也希望华社持续做好维护华语、华教及华人文化的工作。

马来西亚晋江社团联合会总会长拿督黄东海说，该闽属总会是由各属会轮流担任，而本届刚好轮到怡保属会，所以决定在怡保举办新春大团拜，以让各项协调更方便。

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出席者包括马来西亚福建社团联合会署理会长陈康益、马来西亚惠安总会秘书长拿督庄国安、马来西亚福州社团联合总会署理会长董仕星、马来西亚永春联合会副总秘书王文海、马来西亚兴安会馆总会副总会长拿督林为鹤、马来西亚南安社团联合会总会长叶荞民、马来西亚安溪会馆联合会副总秘书李旭仲、马来西亚龙岩会馆联合会总会长郭升华、马来西亚同安金门厦门联合总会总会长郭明发、马来西亚德化会馆联合会总会长刘国泉及筹委会主席杨灿鸿。