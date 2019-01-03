客联总恳亲大会．乡亲元老切磋交流 马来西亚客家公会联合会总会配合元旦佳节，举行乡亲聚餐会及世界客属第30届恳亲大会交流会。

前左起为杨星耀、杨保康、李爱贤、谢富年、吴德芳、张润安、杨天培、萧光麟、黄汉良、郭安。后左起为萧志国、孔令龙、曾劲华、潘琳沁、张君国、黄天才、潘秋光、谢南才、拿督贝建安、赖观福、何坤萌、李致宇及练金华。（图：星洲日报）

（吉隆坡3日讯）马来西亚客家公会联合会总会配合元旦佳节，举行乡亲聚餐会及世界客属第30届恳亲大会交流会。

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这项活动由客联会总会长拿督张润安召集，多名元老级客家乡长出席，包括该会永远荣誉会长丹斯里吴德芳、拿督杨天培、丹斯里谢富年、永远荣誉主席丹斯里李爱贤、丹斯里郭安、丹斯里杨保康、拿督斯里杨星耀、终身荣誉会长拿督萧光麟、名誉主席拿督黄汉良、名誉顾问谢南才、潘秋光及何坤萌等。

张润安：感受温馨乡情

张润安和2位工委会主席曾劲华、潘琳沁对乡长们百忙中拨冗出席午宴表示感激。

张润安说：“能够召集那么多举足轻重的客家元老出席今天的午宴真的不容易，已经很久没有感受过这种温馨的乡情，如果可以，希望每年都会有这么一天，让大家聚一聚，聊聊天。”

他也汇报了申办世界客属第30届恳亲大会的来龙去脉及筹备工作进展，与会的元老们纷纷表示愿鼎力支持。

“这些乡长们用行动来对我们的支持，我相信会对整个工委会起着莫大的鼓舞作用，也意味着我们客家人是团结的一群。”

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客联会上一次承办这大型的盛会，是在1999年世界客属第15届恳亲大会。

席间，张润安敦聘吴德芳、杨天培为荣誉执行主席；敦聘谢富年、李爱贤、郭安、杨保康、杨星耀、萧光麟、黄汉良、谢南才、潘秋光及何坤萌为荣誉主席。