涉收12万发船只作业准证．2前海事官员控收贿 2名前大马南区海事局官员于2015年任职期间，分别向一名华裔收取12万令吉贿金，以发出3艘船只的作业准证，两人今早被控上反贪污法庭时不认罪，并分别得以2万令吉保外候审，案定2月10日过堂。

诺亚兹凯利（左一）和沙尼占（右二）被反贪委员会官员带离现场。（图：星洲日报）

（柔佛．新山3日讯）2名前大马南区海事局官员于2015年任职期间，分别向一名华裔收取12万令吉贿金，以发出3艘船只的作业准证，两人今早被控上反贪污法庭时不认罪，并分别得以2万令吉保外候审，案定2月10日过堂。

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今日承审此案的法官是卡玛鲁丁，主控官为诺莎丽娜。

根据控状，沙尼占（45岁）和诺亚兹凯利（48岁）分别于2015年的11月25日下午6时，以及11月27日早上11时10分，在依斯干达公主城一快餐店，各别向华裔林添来（译音）收取12万令吉贿金，总值24万令吉。

2名被告同时被控触犯2009年大马反贪污委员会法令第16（a）（B）条文、第17（a），并可在相同法令第24条文下被控。

另外，被告诺亚兹凯利也被控触犯2009年反贪会法令第28（1）（c）条文。

一旦罪成，2名被告将面对最高20年监禁，罚款不超过贿金的5倍，或1万令吉，视何者为高。