大道公司：员工被判罪．涉殴熟食店合约终止 东海岸大道特许经营公司已经终止涉及殴打事件的甘孟休息站熟食店合约。

甘孟休息站发生殴打事件后冷清清，熟食业者与员工“拍苍蝇”。（图：星洲日报）

（彭亨．关丹3日讯）东海岸大道特许经营公司已经终止涉及殴打事件的甘孟休息站熟食店合约。

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该公司高级总经理拉兹玛莫哈末拉兹指出，事件的发生令人遗憾，也导致其他在休息站营业的业者受影响。

“根据本公司的标准作业程序和履行合约条例，我们已经于去年12月31日终止与有关业者，也就是6号熟食店的营业合约。”

她说，甘孟休息站所发生的殴打事件属于个案，至少在她在职期间的12年里，也属头一遭。

她今早在甘孟休息站召开新闻发布会时，如是指出。

摊贩须遵守合约条例

她指出，根据该公司与业者的合约，其中第2.5项条例列明，摊贩必须遵守严禁进行违法活动、不礼貌对待、与其他业者或顾客争执或任何影响人身安全和感受的条例。

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她说，针对去年12月24日凌晨在甘孟休息站发生的殴打事件，经过该公司调查后发现，休息站熟食店的员工确实涉及当中，同时经法庭审判，有关人士也被判有罪。

“事件已经带来深远影响，除了往东的甘孟休息站其他摊位受到影响外，连带前往吉隆坡方向的甘孟休息站同样受波及，生意一落千丈。”

她说，该公司高度关注此事，在事件发生后的隔天与有关长巴公司会面商讨及达成共识，希望休息站业者的营业率能够回升，同时此事也应成为其他大道经营公司的借镜。

她指出，在该公司作出相关决定的同时，关丹法庭也于同日作出审判，涉案的6名男子被罚款各2000令吉。

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熟食店生意减半

问及受影响程度，她说，自事件发生后，因多数长途巴士减少停站休息，导致这些熟食店生意减少约50%。

她也说，甘孟休息站是吉隆坡往来关丹及登嘉楼之间，驾驶人士一般最喜欢停驻休息片刻，再继续行程的理想地点。

所有休息站将增设电眼

为了避免相同的事件再发生，拉兹玛莫哈末拉兹也说，该公司已经规划在所有休息站增设闭路电视。

她说，目前为止，仅大道装有闭路电视，而大型或小型休息站都尚未有相关设备。

据了解，由东海岸大道特许经营公司管理的第一阶段东海岸大道共有12个大型休息站（R&R）和7个小型休息站（R&S），其中涵盖鹅唛、云顶山脚、马兰、联增、及关丹，每日往来车流量大约4万2000次。

“在这些休息站当中，若预计每摊有5名员工，事件可说影响了大约90名员工的收入和生计。”

她也呼吁大道使用者或休息站的顾客，在面对任何问题或不满，可以通过该公司多个管道进行反映及投诉，包括各个收费站、官方网站、脸书及客户热线。