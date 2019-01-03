拟出国引入外籍妓女．皮条客隆机场被捕 一个在本地活跃近5年的卖淫集团两个月前派人到国外引入外籍妓女，结果这名皮条客在出境时遭警方截查被捕。

（吉隆坡3日讯）一个在本地活跃近5年的卖淫集团两个月前派人到国外引入外籍妓女，结果这名皮条客在出境时遭警方截查被捕。

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被捕的华裔男子（30岁）目前在1959年防范罪案法令下，被扣留60天助查。

武吉阿曼反风化、肃赌及私会党取缔组（D7）主任拿督罗海米指出，这名皮条客是于去年11月22日准备出国时，在吉隆坡国际机场被捕。

他说，根据警方调查显示，这个卖淫集团自2014年开始活跃于巴生河流域和槟城地区的酒店和公寓；他们在行内称呼妓女为“自由工作者”，皮条客则被称作“主人”。

“卖淫集团善于利用‘微信’招客，顾客群以25至50岁的本地人为主；交易收费因妓女的样貌有所不同，通常一次收费介于200至400令吉。”

他指出，警方调查也发现，这个组织已经收揽了大约30名来自本地、印尼和菲律宾的妓女，她们年龄介于18至35岁，大部份是因为经济拮据、欲求增加收入以及享受奢华生活的职业女性和学生。