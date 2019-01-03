掷汽油弹灼伤医生护士案．受害者医药报告未完成 闯入诊室掷汽油弹严重灼伤南华医院泌尿科医生梁永成及护士案，因受害者医药报告还未完成，同时辩方律师还未获得被告精神评估等报告，地庭法官马兹迪将案订2月12日再过堂。

（槟城3日讯）闯入诊室掷汽油弹严重灼伤南华医院泌尿科医生梁永成及护士案，因受害者医药报告还未完成，同时辩方律师还未获得被告精神评估等报告，地庭法官马兹迪将案订2月12日再过堂。

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主控官法拉艾米检察司告诉法庭，受害者医药报告还未完成，并指受害者还在接受治疗，当法官询问何时会获得相关报告时，她指将要求查案官尽快着手处理。

随后，法官询问作为南华医院代表的旁听律师达鲁马嘉，他说，受害医生虽已出院，但目前还需接受治疗。

39岁的被告巴拉韩兰，被控于2018年9月3日下午4时48分，在南华医院一间诊室，朝55岁的梁永成医生及29岁女护士柏阿玛掷汽油弹及点火，严重致伤两人，触犯刑事法典第326条文（以危险武器或方式严重致伤）。

在此条文下一旦罪成者，必须判处最高可达20年监禁，并可另加罚款或鞭笞。