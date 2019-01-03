男童割礼失龟头索偿案．5造要求撤讼7日裁决 高庭将于1月7日裁决，到底是否批准政府、立卑医院和士拉央医院等5造，要求撤销56岁马来妇女就其儿子于8年前进行割礼手术却惨失龟头后，而起诉政府疏忽及索偿的诉讼。

（吉隆坡3日讯）高庭将于1月7日裁决，到底是否批准政府、立卑医院和士拉央医院等5造，要求撤销56岁马来妇女就其儿子于8年前进行割礼手术却惨失龟头后，而起诉政府疏忽及索偿的诉讼。

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代表马来妇女的律师莫哈末查比丁披露，高庭法官拿督聂哈斯末将于上述日期聆审政府、瓜拉立卑医院和士拉央医院等5造要求撤销诉讼的申请，并料将在当天作出裁决。

他说，若高庭驳回撤销诉讼的申请，本案将正式进入审讯的阶段。

在诉讼中被列为答辩人的立卑医院、士拉央医院、两名医生哈丝丽娜与拿督罗汉玛烈和政府是在11月16日入禀高庭，要求撤销马来妇女对他们所提出的诉讼。

卫生部医疗执业主任阿末拉兹医生在一份支持这项申请的宣誓书中指出，尽管涉案的医药助理查华威是在立卑医院就职，不过，查华威已承认手术是自己“赚外快”的小差。

他说，无论是医院或政府都不应为了查华威在公职以外所犯下的疏忽行为负任何责任，所以要求高庭撤销整个诉讼。

10岁的男童是在2010年12月13日，在查华威位于彭亨瓜拉立卑的住家进行割礼手术，却不幸遭查华威剪掉整个龟头，男童事后被送往医院进行接驳手术，医生声称，男童的阴茎或可能在青春期“重生”。

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不过，男童迄今已17岁，龟头并没有像医生所言长出来。

除了向查华威和政府等6造追讨逾10万令吉的医药费外，马来妇女希望可获得普通及特别赔偿。