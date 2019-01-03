煤气生意纠纷延烧．1公司称炒3人遭报复 煤气生意纠纷延烧，Friends Family Resources有限公司总经理李先生怀疑公司被人“报复”，可能与他在上个月初解雇3名“问题员工”有关。

李先生怀疑其公司上个月初解雇3名“问题员工”后被人展开“报复”行动。（图：星洲日报）

（槟城．威南2日讯）煤气生意纠纷延烧，Friends Family Resources有限公司总经理李先生怀疑公司被人“报复”，可能与他在上个月初解雇3名“问题员工”有关。

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他怀疑本星期日凌晨新邦安拔安拔小型工业一间煤气公司被人砸罗里车镜的煤气公司另有别情，他促请该公司负责人在指控商业对手之前，要有确凿证据，否则其公司考虑采取法律行动对付诋毁商誉者。

李先生：3人跳槽至被爆镜公司李先生强调，为了避免其公司名誉受损，他已报案，希望警方彻查，把真相查个水落石出，还公司清白。

李先生今日下午召开新闻发布会上说，其公司目前占据85%威南商业煤气市场，可能引来同业“眼红”或可能因为其公司在上个月初解雇了3名“问题员工”被牵连。

“3名被解雇的员工，其中2名罗里司机和1名跟车员，他们因为个人问题被解雇后马上跳槽至这家被人砸罗里车镜的公司。”

前员工扬言“对抗”到底

“我和这3名前员工搞到很不愉快，其中一名前员工不满我把他们的身份证副本转发给属下3间分公司，打电话恐吓我说他知道我家在哪里，我公司在哪里！

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“对方还在社交媒体上发表与我‘对抗’到底。同时也在社交媒体上呼吁民众抵制我公司代理的煤气。”

李先生说，他是正规商业注册公司，不可能用非法手段去做生意为自己惹麻烦。“我怀疑公司被人采取报复行动。”

他也说，被辞退的3名前员工分别走古楼、大山脚和北海路线。对手也因为请了这批人才开始走入古楼市场。