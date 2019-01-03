黄振渊：以史为鉴 . 承认统考路 迢迢 （诗巫3日讯）人联党中央常委兼都东支部主席黄振渊指出，承认统考的“最后一里路”已变成《西游记》孙悟空翻跟斗的十万八千里远。

（诗巫3日讯）人联党中央常委兼都东支部主席黄振渊指出，承认统考的“最后一里路”已变成《西游记》孙悟空翻跟斗的十万八千里远。

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黄振渊称，首相敦马哈迪的表态对老一辈的华教人士来说不是很大的惊讶，因为一路来他们对敦马哈迪在华教的政治立场都有很深刻的了解。

他分享一段有关马哈迪和筹备统考的历史渊源，希望可以让年轻一辈的华裔子弟借鉴。

“在1975年9月，董教总正在筹办第一届统考，当时我国教育部长正是马哈迪。当知道董教总正如火如荼的进行筹备统考时，他单枪匹马的召见了已故林晃升为首的华教人士。在见面时，马哈迪很直接了当的告诉出席的华教人士，他们必须停止筹备统考工作，因为这种考试是非法的。”

“以林晃升为主的华教人士以事态严重为由要求时间考虑有关要求，马哈迪也同意给予董教总2个月的时间去思考。林晃升等人回去后马上召开全国华教紧急会议，并聘用数位资深律师共商大计。董教总的律师团翻遍了我国有关考试的法律法规，他们一致认为我国的法律没有规定民间不能筹备统考。有了律师团的专业意见后，董教总就义无反顾的继续筹备第一届统考。”

黄振渊表示，在这期间马哈迪也召集了政府机关的工作人员和教育专家讨论统考一事，政府讨论结果也是现有的大马法律没有规定民间不能筹备统考。

“一名在场的国外教育专家就问了马哈迪两道问题：“部长，第一你是否同意马来西亚早早就有了私人定制的考试例如LCCI、ACCA、和桥的‘O’水平等。假如这是事实，为什么董教总就不可以筹备统考？ 第二，假如你有一天当了首相，你要做一个马来人的首相还是全马来西亚人的首相？” 据说，第二个问题深深的打动了马哈迪，令他为之动容而不再坚持反对统考。1975年的第一届统考也在当年的10月顺利举行。”

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“因此，以史为鉴，从以上的统考的历史资料，再看马哈迪日前对统考的公开立场，我们就无需太过在意和讶异。”

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