诺希占：不限于室内室外．禁烟区涵盖售饮食场所 吉打卫生局主任拿督诺希占提醒公众，禁烟区不限于室内室外，而是涵盖所有销售食物和饮料的场所，包括路边摆档的餐饮业者也须遵守禁令。

不要以为只有咖啡店禁烟，包括路边摊档只要有卖食物和饮料之处，全在禁烟范围内，3公尺内抽烟皆属犯法！（图：星洲日报）

（吉打．亚罗士打2日讯）吉打卫生局主任拿督诺希占提醒公众，禁烟区不限于室内室外，而是涵盖所有销售食物和饮料的场所，包括路边摆档的餐饮业者也须遵守禁令。

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他说，昨日禁令生效，就已出动53名执法人员，在州内11个县区突检164餐饮中心，结果有29业者未张贴告示牌，另捉到2名在咖啡店内抽烟者。

行动初期只发警告信

他说，行动初期都只发警告信，包括违规业者和违法烟客，都还只在教育阶段，单是1日的行动中，就已发了799张禁烟传单，且对471烟客进行面对面的劝导。

他说，州卫生局自去年11月起，就在州内各区展开传达禁烟资讯的活动，至少已会见2440名业者，这类活动至今持续，以确保所有业者完全了解，且严守禁令。

“不论是室内还是户外，只要有准备餐饮的地方，有售卖食物和饮料的场所，方圆3公尺内都不允抽烟。”

他说，不只一般咖啡店业者须张贴告示牌，违反条列的路边摊业者也将受罚，罚款可达最高5000令吉或监禁不超过1年。

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中招了！吉打州内已有29业者未张贴告示牌接警告信，倘再犯将面对最高5000令吉罚款或不超过1年监禁。（图：星洲日报）

吉打卫生局1日起即已大动员，开始观察检视州内餐饮业者，确保人人接获禁烟资讯。（图：星洲日报）