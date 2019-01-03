大环境与生活习惯改变 . 风湿病趋低龄化／良医一点通 风湿病，不再是老年人的专利，因整个大环境和生活习惯的改变，它已出现低龄化趋势。

中医师何明颖：风湿患者对气候改变特别敏感。

风湿病，不再是老年人的专利，因整个大环境和生活习惯的改变，它已出现低龄化趋势。

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关节炎分成3大类，即风湿性关节炎、痛风关节炎、骨性关节炎。除了风寒、病毒、遗传等疾病因素外，日常生活中的一些不良习惯也是导因。但，类风湿关节炎鲜少与遗传基因有关，它不分年龄，与免疫系统有关。

中医认为是由于风、寒、湿、热等外邪侵袭人体，闭阻经脉引起。风湿分类至少10种，还需医生的诊断确认类别，以针对性治疗，内服、外敷、针灸、物理治疗等方法，或同步治疗，如艾灸、针灸、拔罐、按摩、推拿等物理疗法，同时应当选取对应的合适穴位，才能起疗效。

常见的风湿患者，对气候的改变特别敏感，除了天冷时关节疼痛外，降雨前、降雨时、夜间至凌晨，疼痛的部位就如“气象预测”，可以预测到再过一会儿就会下雨了。

■禁水上运动

中医师何明颖建议，有类风湿关节炎的人士，早上7时前不可洗澡或进行水上运动。因为刚睡醒时毛孔张开容易受风不宜碰水，建议睡醒后活动半个小时后，待身暖和些才碰水。

此外，晚上7时后尽可能不洗澡及避免睡前洗头。流汗时和之后，必须等半小时才可洗澡；忌寒性食物及豆类，如本地常见的蕹菜、雨林蕨类、竹笋、豆腐、豆芽，尽可能不吃豆类。

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风湿病的病程长，病情反复大，但做好预防，就可避免或减少风湿反复发作。

■姜片泡脚一天一次

姜片泡脚，以温热增加血液循环，再辅以适当按摩可减缓疼痛，如加上针对性的中药材，可起到更好的疗效。泡脚一天一次，一次15至20分钟。

艾炙、热敷（与泡脚原理相同）、睡觉注意保暖，患者必须避免再让身体受湿气入侵、少在潮湿地方，尤其是晚上，如果睡在冷气房，必须注意脚部保暖。

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何明颖提醒民众，避免长期处在冷气房中，这会导致体内环境的平衡失调，分泌炎性细胞因子增多，引起炎性反应，诱发风湿痛。

“饮食不过量。患者建议食用高蛋白、高维生素和易消化的食物为主。注意营养平衡，避免缺钙也很重要。适当的户外活动，多晒太阳，以补充维生素D来促进钙的吸收。”

他建议民众，在身体情况允许下，可进行轻微的运动、适量休息，勿过度劳累并戒烟酒。另外，风湿病也可能是外伤所致。外伤会成为诱发原因之一。如跌打闪挫、关节扭伤和外力损伤等。

本期良医：何明颖中医师，1997年毕业于中国山西民盟医学院中医系，在民都鲁执业。

（星洲日报．砂拉越．良医一点通．报导：朱婉菁）



正常关节与类风湿性关节的区别。（网络图）