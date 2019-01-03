华玲县打活镇公民学校．巫裔家长身体力行挺华小 华玲县打活镇公民学校巫裔学生家长以实际行动支持华小，不但把2名孩子送入该校就读，还每年赞助每名学生一套校服、鞋袜及练习簿，并出钱让师生组团在国内旅游。

公民学校今年有8名友族新生报到，大家开心上学。（图：星洲日报）

（吉打．华玲2日讯）华玲县打活镇公民学校巫裔学生家长以实际行动支持华小，不但把2名孩子送入该校就读，还每年赞助每名学生一套校服、鞋袜及练习簿，并出钱让师生组团在国内旅游。

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公民学校今年有8名友族新生报到，其中7人为巫裔，另一名为依班族，全校28名学生只有1名华裔生。

新学年录取8友族生

校长韩秀清说，今年喜获热爱华教之友族家长的热烈支持，新学年共录取8名友族学生，使得该校总学生人数从去年的20名增至28名。

她说，该校教学方式获得友族家长的认同并非偶然，在此之前数年，当地巫裔家长希尔米率先将2名孩子送到该校接受华文教育。

她说，目前该校部份学生皆获得教育部提供免费早餐，至于其他学生，也获希尔米自掏腰包，赞助学生的早餐费用。

“希尔米并非华小生，人在国外工作，但对于华小教育很支持，平时只要学校有活动，即使校方没开口，对方若知道，都会主动资助，相信在他的影响之下，带动许多友族家长将孩子送来我们的学校。”

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巫裔家长主动将孩子送进华小

韩秀清说，其中6名巫裔新生皆住在同一个社区，且他们的家长都是自动自发将孩子送进华小就读，此乃历来少见的现象。

另一方面，她说，校方坚持以华语教学，通常友族需要半年时间才会慢慢地跟上，并听得懂老师的指示。

无论如何，韩秀清坚持秉持华文教育的理念，即使目前必须面对全校只有1名华裔学生的处境，校方也坚持学生在校必须说华语。

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