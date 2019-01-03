黄荣文．首相累了！ 在新闻工作最前线，前后采访过4任首相，即马哈迪、阿都拉巴达威、纳吉，以及又回到最初的那位──马哈迪。

在新闻工作最前线，前后采访过4任首相，即马哈迪、阿都拉巴达威、纳吉，以及又回到最初的那位──马哈迪。

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不论是返回吉打选区的马哈迪，或者访问吉州及出席活动的阿都拉和纳吉，行程都排得满满的，每一次都是在追赶跑跳碰中度过首相紧凑又密集的活动。

一般上，首相到访吉州，一般都是为了出席一场主要活动，不过党政领导人知道首相要莅临后，临时又穿插增加了许多场节目，所以原本要轻装上阵的首相，最后却变得忙碌出席一场又一场的大小活动，以便应酬地方上的领袖。

不论是以前或现在，首相莅临都是新闻工作者最累的时段，尤其是人事短缺的地方办事处，还得高唱：“万事皆采访，处处要新闻，若为首相事，全部都可抛”，一旦遭首相到访，其他的大小事都要一一先行退让。

印象中，今年90多岁的马哈迪老当益壮，步伐迈得比我这个年轻半个世纪的新闻工作者还要快，因为兴趣、在意，他在政治工作、政府事务上的表现，也比其他年轻的内阁部长更投入。

在2019年元旦，我又一次到访浮罗交怡采访马哈迪这位全球最年老的国家领导人，却发现竞选期中精神充沛的马哈迪，二度拜相半年后似乎有点累了。

马哈迪在夫人茜蒂哈斯玛陪同下，元旦的大清早就到访交怡哥达旺国小参观，巡视小一新生上学的概况，之后就“重返校园”颁发援助金予中小学生。

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然而，在下午2时30分到其浮罗交怡服务中心，原本要主持推介交怡选区投诉及反映问题的互联网措施“e选区”（e-Parlimen）系统因技术性问题而搁置，所以转向跟国会旗下2区州议员、选区助理开会。

不过，我们中途听到首相会议后要休息，这一等就是2个多小时之后，5时许才看到马哈迪精神奕奕走出服务中心，继续原订3点就要巡视的交怡塔的行程。

马哈迪二度拜相后，希盟政府里的内阁部长的素质参差不齐，无法100%辅助马哈迪，让马哈迪比首次担任首相时更加劳心劳力。

马哈迪的功过自有后人评说。不过，在2019年的第一天，我心里突然萌生感动，马哈迪在90岁之后仍愿意为国家服务，这也是许多只懂高谈阔论或纸上谈兵的“赵括”、或者躲在电脑后的“键盘侠”更好一点。至少，马哈迪是坐言起行，希望延续自己的理想而再度出山。

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不过，各州地方上的领袖需要紧记，别趁首相到访时安排太多节目，首相累了。