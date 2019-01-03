郑翊．跨年夜的仙女棒 你有没有想过，两个年度之间的零点跨越，并不会影响时间的线性。跨年夜的事实，我们只是从一秒跨到了另一秒，只是这一秒享有烟火四射的点缀。

你有没有想过，两个年度之间的零点跨越，并不会影响时间的线性。跨年夜的事实，我们只是从一秒跨到了另一秒，只是这一秒享有烟火四射的点缀。

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好啦我不是要在新年散发负能量，只是跨年夜大家都叫我出去玩，我说我要去剪接室剪片时，同学们都投以同情的眼神，我只觉得啼笑皆非——看看跨年的台北101人群，我才不想去当仰望烟火的沙丁鱼。

我觉得或许对一部份人来说，跨年是心理上的转嫁，仿佛放个烟火喝喝酒，就可以把糜烂的自己抖掉。起初想想，我觉得把自己一段时间的失败，归咎在流年不顺上，是一种鸵鸟心态。

但后来转念，或许一年的劳动都需要一个总结的时机点。跨年会成为集体庆典，是因为大家在烟火绽放的同时，一起许愿成为更好的人，这样的感觉听起来很棒。

那么跨年最美的东西就不再是烟火的灿烂，而是烟火下几亿人的愿望。

这样想的话，跨年夜还挺诗意的。但我还是不想去当沙丁鱼。所以，跨年夜的我坐在剪接室外的阳台，看不见烟火，只听见烟火声，一个人舒适安逸地度过零点。

不久，这档作业的导演和剪接伙伴带着仙女棒回来，我们懒散地用火机点燃仙女棒。导演说毕业制作他想拍一部锦衣卫夜行，于是我们开始把仙女棒当作<7d89>春刀，戳来戳去，当作为导演同学的梦想排练。

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电影系这个头衔套在我身上还是有点不真实，我总觉得我骨子里不像个电影人。但过去一年遇到了很多有梦想的人，我不相信梦想，但我相信有信念的人，和有目标的人一起拍片剪片，算是一件有意义的事情。

仙女棒很快就燃尽了，我们又回归到剪辑室内，继续为片子的后制奋斗。

2019的挑战和台北的冬风一样，才不会待我更好。但我可以在2019，试图对我自己更好一点。我不在烟火下许愿，但我的跨年夜有仙女棒，也很精彩。