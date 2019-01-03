卫长：准备相关设备．允烟民特定场所抽烟 卫生部长祖基菲里阿末表示，食肆全面禁烟措施首6个月属于教育性质执法，最终应该准备相关设备，烟民会在允许抽烟标志的地方抽烟。

祖莱达（左起）、祖基菲里及李文材共同推介“现在重启”无香烟餐厅运动。（图：星洲日报）

（布城3日讯）卫生部长祖基菲里阿末表示，食肆全面禁烟措施首6个月属于教育性质执法，最终应该准备相关设备，烟民会在允许抽烟标志的地方抽烟。

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食肆全面禁烟的措施落实两天来，该部展开的执法行动总共发出2500警告，有1万零934人接获健康教育劝导，以及发出1万4237份传单。

祖基菲里今日联同房屋及地方政府部长祖莱达在两间露天餐馆推介“现在重启”无香烟餐馆运动后，向媒体强调，这些运动并不是要夺剥烟民的权利，但是他们要在特定设施场所抽烟。

他表示，目前的标准作业程序很清楚，烟民要抽烟，就得到餐馆建筑的3公尺范围外的地方。

禁烟运动大获支持

他说，这两天的执法行动总共有1599名官员参与，到全国5746个露天餐馆进行检查。

他说，现在要评估该运动的有效性还太早，可以肯定的是，与之前的不抽烟运动比较，这次运动获得大量人民的支持。

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他说，对于有网民担心这只是季节性的运动，卫生部及房地部确保不会是一次性及季节性运动，而是长期贯彻的文化及生活方式。相关的后续行动会根据意见回馈进行持续性评估。

他指出，目前豁免禁烟的娱乐场所是夜总会、酒吧及舞厅，若有关场所有准备食物，就会变得有些复杂。

仍有90%可抽烟地方他建议，相关娱乐场所业者把用餐及夜总会活动的地区分割开来，以避免触犯禁烟条例，当局也会跟进相关的标准作业程序。

另一方面，莱达达表示，禁烟露天餐馆只占全部地方的10%，换言之烟民还有90%可抽烟的地方，而这项禁烟运动获得非烟民及妇女支持。她说，地方政府执法人员也会对露天餐馆的抽烟情况执法。