雪卫生局：3公尺外列非禁烟区．“从餐馆最外桌子算起” 雪州卫生局局长拿督卡立依布拉欣强调，距离餐馆和食肆3公尺的“非禁烟区”是从餐馆的最外或最后一张桌子算起。

卡立依布拉欣（右）亲自为业者张贴禁烟告示牌。（图：星洲日报）

（雪兰莪．巴生2日讯）雪州卫生局局长拿督卡立依布拉欣强调，距离餐馆和食肆3公尺的“非禁烟区”是从餐馆的最外或最后一张桌子算起。

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不能搬餐馆桌椅到外

他说，这意味着业者或民众不能搬餐馆内的桌椅到外，自行设立“抽烟区”，因为3公尺的距离会从这张搬迁的桌椅算起。

“除非民众不是搬迁餐馆内桌椅，而是使用其他或自备的其他形状、颜色的桌椅，那就不是问题。”

卡立依布拉欣今日拉大队到巴生各餐馆与食肆展开宣导活动前，向记者这么指出。

他说，除了店外的桌椅，所有提供食物的档口，包括小贩、路边摊、地方政府的摊档等，同样必须保持3公尺的禁烟区的距离。

“食肆业者也必须使用附合卫生部规格的告示牌，即长度50公分乘宽度40公分，有关材质也必须是稳固与耐用的。”

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他说，小贩、路边摊、各类摊档及餐车等也一样，必须使用这类标准的告示牌，否则一样属于违例。

政府从2019年1月1日起，把所有餐馆及食肆，包括露天小贩中心、茶室、路边摊及嘛嘛档都划入全面禁烟的范畴，但烟民还是想出各种方法抽烟，如将搬张椅子到餐馆、食肆外，一边喝茶，一边抽烟。

执法组向没张贴禁烟告示牌的业者开出警告信。（图：星洲日报）



雪逾7万注册食肆冠全马

另一方面，卡立依布拉欣指出，雪州内有逾7万家注册的合法食肆，是全马最多食肆的州属，该部门目前共巡视其中的1494间。

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他说，雪州卫生局计划每日为1300食肆展开宣导行动，希望在6个月内内，可以“走透透”雪州的所有食肆，让他们了解禁烟的条例。

“过去两天，我们一共巡视1494间食肆，其中648间食肆因没有张贴禁烟告示牌，而接获警告信。”

他说，其中22名烟民在食肆的五角基用餐时抽烟，所有人被执法组人员发出警告，另外也发出4500张小册子给民众。

“尽管这这项政策拥有6个月缓冲期，民众目前不会因在餐馆和食肆3公尺内抽烟而被罚款，惟若在早已列为禁烟区的医院、高教机构、有冷气的工作场所、油站和政府的建筑物抽烟，将会被对付。”