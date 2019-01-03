劝禁烟反遭赏巴掌．餐馆业者投报员工被打 卫生部从元旦日起实施扩大禁烟区措施后，沙亚南第25区一间餐馆昨日中午发生顾客在吸烟，餐馆员工上前劝告，但却遭顾客刮一巴掌的事件。

（雪兰莪．沙亚南3日讯）餐厅员工好心劝禁吸烟，换来无礼顾客“赏巴掌”！

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卫生部从元旦日起实施扩大禁烟区措施后，沙亚南第25区一间餐馆昨日中午发生顾客在吸烟，餐馆员工上前劝告，但却遭顾客刮一巴掌的事件。

沙亚南警区主任巴哈鲁丁表示，警方接获投报，指一名25岁的印裔员工在餐馆内看见3名约30岁的巫裔顾客在吸烟时，向前并礼貌性给予劝告，表明餐馆已属于禁烟区。

他说，顾客疑因不爽，其中一人直接向员工左脸刮一巴掌，接着就迅速结账离开。

他说，警方将援引刑事法典第323条文（蓄意伤人）调查此案。

“涉嫌向员工打巴掌的顾客，请自行到警区录口供协助调查。”

巴哈鲁丁向媒体指出，案发时，餐馆内有2名员工和其他5名顾客。

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他说，根据初步调查，涉嫌打巴掌的顾客鲜少到该餐馆，并非熟客。

他表示，由于巴掌的力度不重，被打巴掌的员工并未受伤。

“餐馆业者向警方投报，主要是厘清违例者的行为，该餐馆一概不负责，避免相关当局对付该餐馆。”