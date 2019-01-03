网传元首将辞职．丹副大臣：未接消息 吉兰丹州政府否认国家元首苏丹莫哈末五世陛下将在短时间内辞去国家元首职务，副州务大臣拿督莫哈末阿玛说，州政府迄今没有获得任何消息。

（吉兰丹．哥打峇鲁3日讯）吉兰丹州政府否认国家元首苏丹莫哈末五世陛下将在短时间内辞去国家元首职务，副州务大臣拿督莫哈末阿玛说，州政府迄今没有获得任何消息。

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“丹州政府不曾接获任何有关的消息，如果是谣言，请大家不要轻信。”

他接受媒体访问时，对各种传言感到惊讶。

他认为，不只是针对元首的传闻，也包括针对政府的传闻，人民都应该谨慎待之。

促政府对付散播谣言者

苏丹莫哈末五世将辞去国家元首职务的消息较早时在社交平台传开，不过，迄今未获得证实。

对此，莫哈末阿玛说，站在政治的角度，他认为散播传言的举动，或许是有心人意图打击和诋毁丹州政府的尊严。因为州政府与苏丹陛下的关系良好。

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他促请政府与有关机构，应对传播此类谣言的人采取果断行动。

他强调，这不只涉及苏丹莫哈末五世陛下个人声誉，因为国家元首不仅代表个人，它是君主，是国家的最高代表象征，更是宪法赋予的权力和义务。

“现在社交平台有各种针对国家元首的谣言迅速传开，联邦政府、总检察长都有必要关注、调查及采取行动。”

他说，总检察长有职责维护国家元首作为一国之君的声誉，理应及时采取行动遏止不实言论的散播。

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他说，如果这种事情被放任不管，人们就会越来越过份。