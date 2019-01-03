“没阻元旦倒数活动”．斗湖伊党对报案表道歉 沙巴伊斯兰党斗湖区部今日澄清，他们不曾阻止州内任何种族和宗教举办任何宗教节日庆祝活动，也认同文化庆典能对人民和国家带来好处。

（沙巴．亚庇3日讯）沙巴伊斯兰党斗湖区部今日澄清，他们不曾阻止州内任何种族和宗教举办任何宗教节日庆祝活动，也认同文化庆典能对人民和国家带来好处。

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沙伊党斗湖区部主席莫哈末胡赛因今日表示，该区部日前在21月31日向警方报案，主要是对有民众指在斗湖举行的2019年倒数活动含有向公众，尤其是出席的穆斯林传播基督教的元素。

“报案是我们对接到公众投诉后所采取的反应……我们向所有因我们报案而引起的混乱和不便致以歉意和道歉。”

莫哈末胡赛因今日发文告，针对沙伊党斗湖区部被指向警方报案，阻止斗湖举办2019年圣诞及新年倒数活动一事置评时，这么表示。

莫哈末胡赛因也重申，该党斗湖区部不曾阻止任何宗教、族群、领域或社区举办任何宗教与文化庆祝，以及社会活动，主要这些活动遵守现有的法令和地方条规。

日前斗湖有一个声称代表县内各个政党和组织穆斯林群体的团体，反对斗湖县举办2019年圣诞及新年庆祝活动，并指该活动有向穆斯林宣扬基督教教义的元素。

不过多个政党已纷纷与该团体撇清关系，反指责该团体试图破坏沙巴的和谐与团结，民兴党甚至报警处理，要警方就此事展开调查。