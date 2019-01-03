查尔斯力挺赛沙迪．“拒金钱政治主导希盟” 巴生区国会议员查尔斯谴责恫言杯葛土著团结党青年团团长赛沙迪的该党支部领袖，并全力支持赛沙迪拒绝让金钱政治主导希盟的运作。

（雪兰莪．巴生3日讯）巴生区国会议员查尔斯谴责恫言杯葛土著团结党青年团团长赛沙迪的该党支部领袖，并全力支持赛沙迪拒绝让金钱政治主导希盟的运作。

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他发表文告说，希盟必须摒弃巫统思维，向投选希盟的人民负责。

“上届大选希盟的其中一个竞选主轴就是杜绝金钱政治和贪污，所以我们必须信守承诺。”

须公开招标获政府工程

他表示，土著团结党的支部领袖或许是成功的商人，但他们必须通过公开招标以获取政府工程与合约。

查尔斯说，正如赛沙迪所言，他们不能滥用各自的地位获取商业机会。若他们纵容这样的行为，希盟将不比巫统优秀。

“我们如何处理此事至关重要，因为人民在盯着我们。

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“希盟领袖在讨论此事时，应支持赛沙迪警告党员，抵制寻求商业合约和地位的文化。”

查尔斯说，若无法站稳这个立场，将是对人民委托的背叛。