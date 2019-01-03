“就算成公敌”．柔王储：续为民发声 柔佛王储东姑依斯迈新年伊始在脸书专页发文，坦诚自己也曾犯错，并为自己在2018年犯下的错误道歉，唯他同时表明即使会成为“公敌”，自己依然会为人民发声。

柔佛王储东姑依斯迈认为，大家都应该反省自己在2018年的所作所为，并为犯下的错误道歉。（照片取自脸书）

（柔佛．新山3日讯）柔佛王储东姑依斯迈新年伊始在脸书专页发文，坦诚自己也曾犯错，并为自己在2018年犯下的错误道歉，唯他同时表明即使会成为“公敌”，自己依然会为人民发声。

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他昨晚在个人脸书发文指出，他非常希望看到政府成功，并且每日醒来时都希望自己所言是错的。

“但是，他们却不断证明我是对的。无论是现在或是在前朝，我都做着同样的事，那就是要人民享有最好的。有些人不喜欢我的言论，但这就是挑战：为一些无法直言的人说话。我有我的原则，我也会一直这样做。”

他也认为，大家都应该反省自己在2018年的所作所为，并为犯下的错误道歉。

“拜托，请开始执政，请停止互相斗争，请不要再政治化每一个事件。”

他也展望2019年，是“少政治化”、社交媒体“少热门化”的一年，并期盼今年可以有较好的决策和互相配合，以更好地为人民服务。