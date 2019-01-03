蓝卡巴星：让人民勇于发言．废煽动法令应废除 行动党法律局主任蓝卡巴星说，他不认同首相敦马哈迪有关“公众一些特定的合法投诉，不该被视为煽动，反之应当成言论自由看待”的论点。

（吉隆坡3日讯）行动党法律局主任蓝卡巴星说，他不认同首相敦马哈迪有关“公众一些特定的合法投诉，不该被视为煽动，反之应当成言论自由看待”的论点。

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他说，带有煽动倾向的言论与批评都被视为煽动，不管发言者拥有怎样的意图。

也是武吉牛汝莪区国会议员的他昨日发表文告时强调，法庭将判定哪些言论具有煽动或无煽动的成份，因此发言者的意图并不重要。

“在这种情况下，只要1948年煽动法令仍然有效，人们就一直会惧怕自由地发表看法，尤其是在敏感课题上，因人民都不想抵触煽动法令。”

因此，他说，他向来都赞同煽动法令应该被废除。

他表示，当局无需再保留煽动法令，反之可以修正刑事法典，以保障我国奉行的君主立宪制，以及纳入类似防止宗教与种族仇恨法的新法令，以杜绝种族问题的发生。

他希望政府能认真地考虑废除煽动法令，以兑现大选时许下的竞选承诺。“唯有这样，人民才能勇于发言。”

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他补充说，即使是敏感课题，政府应给予人民更自由的发言权，让他们能针对某些问题作出批抨，毕竟，建设性的批抨是民主社会的组成部份之一。