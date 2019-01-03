陈君儿：没斥责阿都拉昔言论．曝露行动党双重标准 马华发言人陈君儿质问，为了平息土团党副主席阿都拉昔指该党必须不择手段来赢得大选的愚蠢要求，首相敦马哈迪日前声称，这只是阿都拉昔的个人看法。

（吉隆坡3日讯）马华发言人陈君儿质问，为了平息土团党副主席阿都拉昔指该党必须不择手段来赢得大选的愚蠢要求，首相敦马哈迪日前声称，这只是阿都拉昔的个人看法。

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然而，这真的只是他个人的看法吗？

她发表文告说，土团党接收巫统的跳槽议员本来已引起争议，如今土团党的中央领袖还公然要求索取政府合约，更是引发了人民的不满。土团党务必聆听社交媒体上不满的声音，因为人民投票给希盟，绝不是为了让巫统2.0回归。

她说，行动党一直以来都抨击敦马和前朝国阵政府的“朋党主义”、“贪腐文化”

和“盗贼统治”；如今阿都拉昔的言论违背了行动党所提倡的公开招标、任人唯才、透明化等理念，然而行动党却不敢谴责阿都拉昔、土团和敦马，也不敢和赛沙迪站在同一阵线斥责土团党的领袖，再次曝露出了行动党的双重标准。

“阿都拉昔如今也是选举改革委员会主席，却发出如此不当的言论，因此，行动党的内阁部长务必敦促内阁审查他在担任选委会前主席期间所作的任何决策，尤其是选区划分和选票统计方面的决策。”

敦马勿处处针对马华

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另外，针对首相敦马哈迪声称马华可以关门大吉，陈君儿表示为何赢得大多数议席的希盟依然处处针对马华，并认为马哈迪应当专注处理国家当前的问题。

陈君儿今日发表文告，质疑马哈迪贬低马华的言论，是否反映土团党试图转移他们在希盟的困境？

她说，这是因为土团党在希盟内拥有最少议席，无法取代巫统在马来选民的地位，唯有通过攻击马华来转移自己无法获得马来人支持的窘境。

她表示，马哈迪声称马华可以关门大吉，对比他之前发表“需要强大反对党”的言论是自相矛盾。

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“一个需要收容巫统政治青蛙来壮大自己在希盟势力的土团党，却呼吁独立自主的马华关门大吉？”

“我们感到纳闷，为什么一个获得人民委托，也赢得大多数议席的希盟，依然必须在政治上处处针对马华？难道我们坚持原则、议员也没有试图跳槽到行动党或公正党的马华，已经成为希盟的最大威胁？”

她认为，马哈迪应把焦点集中到伊党身上，毕竟伊党欲和巫统合作对抗土团党，以争取马来人的支持，也正在对行动党发动攻击。

她说，马华除了为伊党执政的东海岸州属人民发声，捍卫他们的权益外，如今也在政治上制衡执政的行动党，以及纠正希盟中央政府的施政。