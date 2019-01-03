前朝指示15亿卖．ATNB22.8亿转售．郭素沁：橡胶局亏8亿 原产业部长郭素沁揭露，前朝国阵政府于2010年通过内阁指示大马橡胶局（LGM），以直接售卖方式将雪州双溪毛糯一片面积2800英亩的土地（Lot481）售予国家土地资产有限公司（ATNB），交易价为15亿令吉，而ATNB后来又以22亿8000万令吉转售，无形中令大马橡胶局亏损了近8亿令吉。

郭素沁（左）和山卡拉展示大马树胶局剩余土地被令发展5项设施，可是工程只完成5%。（图：星洲日报）

（布城3日讯）原产业部长郭素沁揭露，前朝国阵政府于2010年通过内阁指示大马橡胶局（LGM），以直接售卖方式将雪州双溪毛糯一片面积2800英亩的土地（Lot481）售予国家土地资产有限公司（ATNB），交易价为15亿令吉，而ATNB后来又以22亿8000万令吉转售，无形中令大马橡胶局亏损了近8亿令吉。

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投报反贪会促揪牟利者

她指出，由前首相拿督斯里纳吉所领导的政府内阁是在2010年10月，批准和指示大马橡胶局直接售地予ATNB，但没想到ATNB后来又把地段转售给雇员公积金局的子公司“桂莎置地私人有限公司”（Kwasa Land），而且价格还抬高了约8亿令吉。

郭素沁今日在大马橡胶局主席山卡拉的陪同下，在部门召开新闻发布会揭露前朝政府这项做法。

她说。希盟在去年5月上台执政后，大马橡胶局董事部随后也进行了重组，新的董事部已据情向大马反贪污委员会投报，要求彻查和捉拿涉及从中卖地牟利者。

她说，根据董事部成员透露，当年内阁是通过时任部长丹斯里柏纳东博指示出售，而且橡胶局董事部一概不能过问。

“橡胶局董事部后来重组，并认为有权追讨有关8亿令吉的差额；但迄今这笔款项依然下落不明。”

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3385英亩地卖剩585英亩

郭素沁表示惋惜，橡胶局原本共有3385英亩的土地，现在只剩下585英亩，假如没有换政府，都不知道有这回事。

“令人意想不到的是，当时的内阁又指示橡胶局在剩下的585英亩的土地上发展和兴建5项设施，包括新的科学实验室、办公大楼、运动设施、博物院和体育中心。”

她表示，根据大马树胶局的记录，该局委任了一个“项目交付伙伴”（PDP），并支付了7000万令吉，可是负责承包的单位最终只完成5%的工程。

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她披露，该局董事部是在去年11月27日向反贪会投报此事，目前还在等候调查与汇报。

橡胶局不再参与政府联营

郭素沁说，橡胶局董事部也决定，今后不再参与政府的任何联营计划，并将展开内部重组和着重于橡胶研究这方面的工作。

另外，山卡拉也说，配合新政府强调透明和有效率施政，橡胶局已于去年11月19日重组，并成立两个内部小组，负责财务稽查和研发项目。