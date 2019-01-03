倪可敏：勿带入国阵陋习．“希盟不与涉贪者为伍” 国会下议院副议长倪可敏强调，希盟不是国阵2.0，众领袖勿把国阵的陋习带到新政府内，任何人只要被发现涉及贪污，后果就只有与希盟说“再见”！

倪可敏：贪污乃国阵不良文化，勿带入希盟。（图：星洲日报）

（霹雳．怡保3日讯）国会下议院副议长倪可敏强调，希盟不是国阵2.0，众领袖勿把国阵的陋习带到新政府内，任何人只要被发现涉及贪污，后果就只有与希盟说“再见”！

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他说，贪污是国阵的文化，并非希盟的文化，不管是部长、行政议员甚至是村长，所有阶层的领袖都不应涉及贪污。

廉洁反贪希盟施政基石

“廉洁和反贪是希盟坚定不移的基石，大家都不能够抛弃这个原则，且应时刻谨记，得民心者得天下，失民心者失天下，水能载舟亦能覆舟，人民能够选我们做政府，同样可以推翻我们。”

他今天出席霹雳州政府颁发委任状予州内91名新村村长的仪式后在新闻发布会上针对本报报道有关一名承包商冒充议员助理在学校拨款中抽取30%佣金之事，如是表示。

不允许从拨款中抽佣

他呼吁任何持有相关证据的人士，把这些证据呈交给希盟领袖，并交由他们把证据转交给反贪污委员会，或是自行呈交给反贪会。

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他说，希盟杜绝一切贪污的行径，无论是国会选区或是州选区的拨款，都是源自人民的血汗钱，所以大家必须确保这些拨款安全落在学校或福利团体的手上，不可从中抽佣，就算是1仙都不被容许。

针对土团党副主席丹斯里阿都拉昔早前建议区部主席应被授予合约，倪可敏强调，行动党并不赞同此做法，因希盟的原则就是不能把国阵的不良文化带入希盟。

他指出，他支持希盟青年团团长赛沙迪及土团党署理总裁拿督斯里慕克力的立场，因两人都坚持捍卫希盟的文化，即所有政府的合约都必须经过透明化的公共招标，而非直接当“礼物”授予党区部主席。

盼金马仑补选获胜创历史

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另一方面，倪可敏表示，金马仑国会选区向来是国阵的堡垒区，因此希盟将会尽力争取胜利，并会尽快启动竞选机制。

他说，希盟不曾在金马仑国会选区获胜，但希盟还是会尽全力应战，加上联邦政府如今由希盟执政，所以他希望金马仑的选民能给予希盟支持，再次创造历史。