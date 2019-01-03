金马仑非法开芭再现．当局采取行动对付 国家安理会自5年前在金马仑展开“象牙行动”后，非法开芭事件销声匿迹，但非法砍伐和开芭活动却在最近春风吹又生，引起包括森林局和土地局等单位的注意，目前当局已采取相应行动。

旺阿兹莎（右三）前往巡视被非法开芭的山坡并听取汇报。（图：星洲日报）

（彭亨．金马仑3日讯）国家安理会自5年前在金马仑展开“象牙行动”后，非法开芭事件销声匿迹，但非法砍伐和开芭活动却在最近春风吹又生，引起包括森林局和土地局等单位的注意，目前当局已采取相应行动。

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阿兹莎巡视听取汇报

副首相拿督斯里旺阿兹莎今日到金马仑进行官访时，巡视金马仑被发现遭人非法开芭的几处政府与森林保留地，以及河流保留地。

她过后听取彭亨州森林局局长拿督莫哈末希占里和金马仑土地局副局长雅敏针对上述非法开芭及高危斜坡等课题的汇报。

有关汇报会也提出，若持续无节制的进行非法开芭，类似5年前波士德里苏原住民村的土崩事件将会重演。

旺阿兹莎花了45分钟从金马仑丹那拉打前往相关地点巡视。根据观察，当地有两处山地被开发成农业地，导致部份山坡出现泥土侵蚀现象。

在巡视过后，副首相和金马仑6个农民组织举行午餐对话会，过后动身前往双溪鲁依原住民村和当地的原住民进行亲善交流活动。