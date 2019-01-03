苏添来：廉洁买国货等．制造业需4成功要素 大马厂商联合会总会长拿督苏添来指出，大马的制造业需要四大成功要素，分别是廉洁和强大的政府、对商业和投资友善的生态环境、高科技和高价值生产、爱大马和买国货运动。

（雪兰莪．八打灵再也3日讯）大马厂商联合会总会长拿督苏添来指出，大马的制造业需要四大成功要素，分别是廉洁和强大的政府、对商业和投资友善的生态环境、高科技和高价值生产、爱大马和买国货运动。

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他发文告说，政府必须打击贪污、优先处理经济发展和照顾人民的福祉，确保公平竞争、更透明度、公私领域更密切的谘询和合作伙伴关系。

“政府采购和发展项目应该以国货为先，并且推动爱大马和买国货运动，在国内外大力推销把国货。”

他也建议，政府及早和尽快推销自由贸易协议、加紧对走私和仿冒品的执法行动、加强智慧财产权保护的法令。

善用政府援助计划

他呼吁会员善用政府援助计划，以推出各项倡议，尤其是工业革命4.0科技、提升技术和革新创意。

“会员也应该加强市场拓展和多元化计划，在参与政府援助计划、在国内市场面对任何挑战时，立即向该会反映，以便即时通知政府，协助我们寻求解决方案。”

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他说，该会的愿景是让大马工业具有全球性竞争力，因此将会继续与政府合作，处理制造业的各项挑战。

他指出，根据财政部2019年经济展望，出口总值预料成长3.9%（2018年为4.4%）以及进口为4.1%。

中美贸易战也影响大马

“全球环境充满不确定性，中美贸易战持续会对大马的出口造成显著的影响，因此经济成长也面对风险。”

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他说，将近50%的出口是经由中国并在最后出口至美国，因此2017有12%或1080亿令吉的出口受到美国向中国征税的间接影响。

“大幅受影响的产品包括电器与电子产品，尤其是电子产品、办公室机器、自动化数据处理用品、电器、原油、天然气、金属矿石和其他矿物、化学品、塑胶和橡胶产品。”

他指出，因此大马的出口额可能下滑0.08百分点，国内生产总值（GDP）则下滑0.02百分点。

“财政部份析全球成长下滑10%，G D P则减少14%。如果中美贸易战升级，导致2020年全球出口下滑0.4百分点，我国GDP则会下滑0.7百分点。”

GDP成长由消费人支撑

他说，真正的GDP成长主要由内需的个人消费支撑，预料扩大成6.8%（2018年：7.2%），可以弥补越来越减少的公共开销。由于政府机构减少开销以及重新调整优先处理的支出，公共开销只会成长1.8%。

“私人投资则将会由新的和持续进行的科技密集服务和制造业支撑。”

他指出，配合全球半导体工业，由出口为导向的工业驱动，制造业稳健成长4.7%（2018年：4.9%）。

续推动结构性改革

“政府将会继续推动结构性改革，包括纠正劳力市场的错误配置、改善教育与培训的品质、进一步多元化出口产品和市场、加强革新和科技应用、开拓数码经济的潜能，以便未来推动成长。”