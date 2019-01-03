英国外长：跟进大马状况．推动永续油棕种植 英国外交部长亨特说，英国将会在永续油棕种植课题上，紧密跟进和监督大马的状况。

（布城3日讯）英国外交部长亨特说，英国将会在永续油棕种植课题上，紧密跟进和监督大马的状况。

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他说，两国在油棕课题上有良好交流，紧随东南亚国家推动永续油棕种植后，英国将会紧密跟进此事。

他了解到大马在永续油棕种植方面做出巨大努力，以及并非以砍伐森林和破坏环境来开发油棕种植业。

他今日与外长部长拿督赛富丁举行会面后，在联合新闻发布会上说，他欣慰有机会听到大马在永续油棕种植方面的进展。

欢迎英助公共体制转型

赛富丁说，大马希望英国脱欧后，继续成为大马在贸易和安全领域的重要合作伙伴。

他说，大马和英国在过去10年的平均贸易额介于120亿至170亿令吉。

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他说，英国的优质教育也吸引大马1万6500到英国留学，包括政府赞助的学生，预料数据会持续增长。

他指出，大马也欢迎英国政府协助新政府改革议程的献议，尤其是公共体制的转型。

他说，大马将和英国加强民主化进程和政府体制改革议程的合作。

赛富丁也和亨特长时间讨论了罗兴亚人课题，他说，目前最大的挑战是如何确保罗兴亚人能够自愿、安全和有尊严的被遣返。

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他向亨特讲解了东盟外长在此课题上的协议，包括与缅甸和孟加拉政府接洽，以便将此事交由东盟人道统筹中心去监督遣返问题。

“此事还在商讨中，由新加坡、泰国外长和东盟总秘书组成的3人小组委任了一支团队来负责处理。”